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Экс-главу военной разведки Венесуэлы задержали в Испании за наркоторговлю

Сегодня, 02:11

В субботу, 13 апреля, Карвахаль предстанет перед судом, где ему будет избрана мера пресечения

Фото: Getty Images

Полиция Испании задержала в пятницу депутата от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и главу военной разведки страны в 2004–2008 гг. Уго Карвахаля по обвинению в торговле наркотиками. Как сообщает агентство Рейтер, ордер на арест выдан Вашингтоном.

В субботу, 13 апреля, Карвахаль предстанет перед судом, где ему будет избрана мера пресечения. Его могут заключить в тюрьму до возможного решения об экстрадиции или выпустить на свободу.

В 2008 году Минфин США внес Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК), которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником Уго Чавеса. Он осудил правление Николаса Мадуро и в феврале признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики.

Отметим, Гуайдо заявил, что венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро в скором времени сложит свои полномочия.

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Тег Венесуэла, Испания, наркоторговля

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ТАСС

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