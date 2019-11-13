Эксклюзив: "Сегодня" узнали секреты японских долгожителей

Корреспонденты собрали советы людей, которые чувствуют себя счастливо и в старости

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Корреспонденты "Сегодня" продолжают цикл материалов "Япония сегодня" – о современной жизни удивительной страны, где сплелись современные технологии и глубокие восточные традиции.

Сегодня речь пойдет о секретах долгожительства японцев. Прогулки, массажи, бассейн и здоровая пища – это не программа курорта или санатория, а привычные будни японских пенсионеров – мировых рекордсменов по продолжительности жизни. Таких здесь более 70 тысяч.

Как дожить до 100 лет в здоровом теле и хорошем настроении? "Сегодня" разыскали долгожителей Токио и расспросили их о секретах долголетия.

Мы посетили типичный дом для престарелых в Японии. Не заметить этот дом просто невозможно. Роскошный фасад и ухоженная лужайка. На первый взгляд – это пятизвездочный отель, который могут себе позволить только состоятельные постояльцы.

Перед тем, как пустить к обитателям дома престарелых, администрация заведения просит журналистов вымыть руки и прополоскать горло. Строгие правила гигиены введены для заботы о здоровье жильцов. Ведь с возрастом иммунитет ослабевает.

Японская пенсионерка Хироко Кошимизу живет в доме престарелых уже девять лет. Ее утро всегда начинается с зарядки, затем женщина наслаждается пейзажем за окном. А заодно – массажем в любимом кресле.

"Пока любуюсь цветом сакур, разминаю как следует суставы. Это именно то, что нужно в 80 лет", – говорит Хироко Кошимизу.

Она всю жизнь тяжело работала. Выращивала рис и овощи. Перенесла инсульт, бизнес передала детям. А чтобы не обременять их уходом за собой, переехала сюда.

"Сейчас я чувствую себя счастливее, чем когда-либо в жизни. Никаких стрессов. И я могу позволить себе жить здесь: у меня не только пенсия, но и вдоволь сбережений", – говорит пенсионерка Хироко Кошимизу.

Апартаменты в этом доме – не из дешевых. Если перевести цену в украинскую валюту, ежемесячно здесь приходится платить около 160 тысяч гривен. Для украинских пенсионеров – фантастическая сумма. Для здешних, если ничего не откладывали на старость, тоже. Средняя пенсия в Японии – втрое ниже стоимости жизни.

"За постоянное проживание резиденты платят сами. Но в Японии мало кто живет, ожидая пенсионной выплаты. Здесь обычно с юности экономят себе на достойную старость", – объяснил исполнительный директор дома престарелых Густав Странделл.

Круглосуточная медпомощь, бассейн, массажные кресла и разнообразные развлечения: жильцы здесь поют и играют на музыкальных инструментах.

Внимательно вчитывается в ноты постоялица Саито-сан. Она видит без очков, хотя недавно отпраздновала столетие. И только два года назад Саито-сан переехала сюда из-за болезни Альцгеймера. Сейчас, говорит, прекрасно себя чувствует. Ей только трудно говорить, поэтому секрет долголетия старейшей жительницы дома команде "Сегодня" выдает ее дочь.

"Надо чаще улыбаться. Спать по восемь часов в сутки. Не пить много саке, лучше наш традиционный зеленый чай. Не злоупотреблять фастфудом, который пришел с Запада, кто вообще сюда пустил эти бургеры? Наша пища – самая здоровая в мире. Поэтому и живем долго", – говорит дочь долгожительницы.

В этом году Япония побила рекорд по долголетию. Тех, кому за 100 лет, в стране более 70 тысяч. И дело не только в здоровом рационе – японцы едят преимущественно фрукты, овощи и рыбу, но и в неравнодушии государства: оно компенсирует почти все виды медицинской помощи. И даже тем, кому профессиональный уход нужен круглосуточно, предоставляет компенсации для временного проживания в этом роскошном доме престарелых.

Напомним, что в первом материале "Сегодня" из цикла "Япония сегодня" мы рассказывали о домах самураев, которые были построены без единого гвоздя, но выдерживали тайфуны и землетрясения.

Во второй части цикла речь шла о японском общественном транспорте, при взгляде на который вспоминаются кадры из фантастических фильмов о будущем.

В третьей части цикла мы рассказали о том, как в Японии создают острова из мусора.

В четвертом материале речь шла о знаменитом на весь мир японском трудоголизме, о том, как можно задремать на рабочем месте – и уже не проснуться.

В пятой части цикла речь шла о японской еде. Экзотические для украинцев блюда продаются в Японии прямо на улице.

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