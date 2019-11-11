В Японии экзотические для украинцев блюда продаются прямо на улице

Корреспонденты "Сегодня" прошлись по улице, которую в Токио называют самой вкусной

Реклама

Наши корреспонденты продолжают цикл материалов "Япония сегодня" – о современной жизни удивительной страны, где сплелись современные технологии и глубокие восточные традиции.

В первом материале "Сегодня" рассказывали о домах самураев, которые были построены без единого гвоздя, и выдерживали тайфуны и землетрясения.

Во второй части цикла речь шла о японском общественном транспорте, при взгляде на который вспоминаются кадры из фантастических фильмов о будущем.

В третьей части цикла мы рассказали о том, как в Японии делают острова из мусора.

В четвертом материале речь шла о знаменитом на весь мир японском трудоголизме, о том, как можно задремать на рабочем месте – и уже не проснуться.

Сегодня речь пойдет о японской еде.

Специальные корреспонденты "Сегодня" попробовали почти все деликатесы Японии.

Жареный тунец, шашлык из осьминогов, икра минтая в соевом соусе. На одной из улиц за считанные минуты готовят изысканные деликатесы.

Здесь корреспонденты "Сегодня" попробовали, к примеру, морского ежа – блюдо оказалось очень вкусным.

"Дома в Польше я всегда думал, что суши — не моё блюдо. Но в Токио они невероятные!", – говорит турист из Польши, которого "Сегодня" встретили в Токио.

Японской экзотикой здесь ежедневно лакомятся десятки тысяч туристов.

Чтобы попробовать японского тунца, нам пришлось отстоять длинную очередь.

"Посоветуйте нам блюдо, популярное среди местных", – обращаются "Сегодня" к продавцу. "Возьмите это сашими. Оно – из спинки тунца, вкус — очень насыщенный", – говорит продавец.

В Японии не едят вилками, поэтому из приборов — только палочки. Рыба оказалась достаточно жирной. К тому же дорогой. Несколько кусочков, в переводе на украинские деньги, стоят почти 600 грн.

В 120 гривен обойдется порция японского омлета "тамаго-яки". Его готовят из яиц, соевого соуса и уксуса. Команде "Сегодня" доверяют зажарить блюдо самостоятельно.

После этого "тамаго-яки" нам пакуют, чтобы мы забрали еду с собой.

Еда в ресторане, на удивление, стоит дешевле, чем уличная пища. Щедрый обед с морепродуктами обошелся в 250 грн. И это в элитном заведении с видом на озеро Тануки и гору Фудзияму.

Что, как и с чем есть — показывает Ватанабе-сан, он живет неподалеку и сегодня становится нашим проводником в увлекательный мир местной кухни. Гречневая лапша "соба", рис, мисо-суп, грибы шиитаке, икра и рыба ширасу, которая на вкус похожа на селедку.

В японской кухне минимум мяса, молока и булочек. И много свежих овощей и морепродуктов, богатых витаминами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама