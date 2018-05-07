Эрдоган анонсировал новую военную операцию около границ Турции

Вчера, 21:25

Эрдоган пообещал начать новую военную операцию на границе Турции

фото AFP
фото AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого ранее снова выдвинули кандидатом в президенты Турции, заявил, что за военными операциями Щит Евфрата и Оливковая ветвь в Сирии последуют новые, чтобы "очистить свои границы от террористов".

Об этом он заявил 6 мая, выступая перед многотысячной толпой сторонников в Стамбуле, передает Анадолу.

По словам Эрдогана, Анкара предпримет все необходимые шаги по полному устранению угрозы у своих границ.

"Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке", – предупредил Эрдоган. 

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Как сообщалось, части ВС Турции и отряды сирийской оппозиции 18 марта вошли в осажденный анклав сирийских курдов Африн. Как известно, Африн является главным центром анклава, контролируемого YPG, на границе с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает около 350 тысяч человек.

Окружение Африна – ключевой шаг операции Турции "Оливковая ветвь", начавшейся 20 января и направленной на вытеснение курдских "Отрядов народной самообороны" из региона.

В марте Турция начала военную операцию на северо-востоке Ирака в районе города Синджар.
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