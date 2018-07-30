Эрдоган призвал членов БРИКС принять Турцию в свою группу

Сегодня, 03:19

Эрдоган напомнил, что Турция находится среди стран Большой двадцатки

фото AFP
фото AFP

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал лидеров стран БРИКС принять его страну в группу.

Его заявление прозвучало на пресс-конференции в Йоханнесбурге 27 июля, где прошел саммит БРИКС с участием лидеров Бразили, России, Индии, Китай и, собственно ЮАР, сообщает Hurriyet Daily News в воскресенье, 29 июля.

"Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ, сказал я", – отметил Эрдоган.

По его словам, лидеры стран, входящих в группу, приняли его предложение тепло.

"Особенно Китай сказал, что он выступает за расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность участия других стран в своей группе. Они не выступают против этого", – сказал Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что Турция находится среди стран Большой двадцатки.

"Хотелось бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы мы стали частью группы и заняли свое место в БРИКС", – подчеркнул президент Турции.

Саммит БРИКС прошел в четверг, 26 июля, в городе Йоханнесбурге. В нем принимали участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Наренда Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Бразилии Мишел Темер и председатель КНР Си Цзиньпин.

Не обошлось и без казусов. Во время совместного фото президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами стран перепутали своим места у флагов

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.
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