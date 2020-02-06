Еще десять человек на лайнере Diamond Princess оказались заражены коронавирусом

/ Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Еще десять человек на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине близ японской Иокогамы, показали положительный результат на новый коронавирус, сообщает министерство здравоохранения Японии.

По последним данным, общее число людей на судне, зараженных новым типом коронавируса, достигло 20 человек.

Эксперты предупреждают, что риск распространения вируса в замкнутом пространстве высок.

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Ранее сообщалось, что на круизном лайнере в Японии нашли коронавирус. Анализы сначала показали наличие коронавируса как минимум у 10 пассажиров, сообщили в Минздраве Японии. На судне Diamond Princess в Иокогаме может быть не менее 20 граждан Украины. Есть ли среди заболевших украинцы, пока неизвестно. Напомним, что Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Иокогама. На его борту находятся около 3,7 тыс. пассажиров.

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