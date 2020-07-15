Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана: есть погибшие

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года

Четыре военнослужащих Вооруженных сил Армении погибли и пять ранены с момента начала военных действий на армяно-азербайджанской границе 12 июля, среди гражданских лиц пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян, – пишет ТАСС.

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"С армянской стороны погибли четверо военнослужащих, пятеро ранены, в том числе двое полицейских. Среди мирных жителей пострадавших нет, хотя азербайджанская сторона умышленно нацеливается на гражданские инфраструктуры и население", — отметила она.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на границе с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана.

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Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Последний раунд эскалации в Нагорном Карабахе завершился в прошлом году, оставив после себя жертвы как с одной, так и с другой стороны.

Видео: Reuters

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