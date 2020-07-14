Азербайджан и Армения продолжают обстрелы: количество жертв растет (видео)

На границе двух государств продолжается эскалация - подтверждена гибель уже девяти человек

На границе Армении и Азербайджана продолжается начавшаяся 12 июля эскалация - стороны заявляют о взаимных обстрелах и новых потерях.

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По информации азербайджанского Минобороны, в результате эскалации на Товузском направлении погибли два высокопоставленных офицера – генерал-майор Полад Хашимов, полковник Ильгар Мирзеев – и еще пять человек, включая двух офицеров. Кроме того, сообщается о других раненых.

При этом в Баку утверждают, что армянская сторона понесла гораздо более существенные потери, лишившись до 100 военных, техники и командного пункта.

В свою очередь в Ереване подтверждают гибель лишь двух своих военнослужащих – майора Гаруша Амбарцумяна и капитана Соса Элбакяна.

Видео: Reuters Видео: Reuters

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах гражданских позиций. Начальник пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил об обстреле сел Агдам и Алибейли Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок с армянской стороны.

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А в Министерстве обороны Армении утверждают, что Баку применяет беспилотники для "поражения гражданских целей города Берд Тавушской области". Впрочем, азербайджанские военные не скрывают использование дронов.

Украина уже призвала стороны к деэскалации и напомнила им о важности соблюдения принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН, которые привели к армянско-азербайджанскому перемирию в 1993 году.

"Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, результатом чего стало осуществление 12 июля 2020 года артиллерийских обстрелов на Товузском направлении. Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта", – заявили в МИД.

Напомним, 12-го и в ночь на 13 июля Армения и Азербайджан обменялись ударами из артиллерии, минометов и танков в районе населенного пункта Товуз, сообщив о потерях в рядах врага. Азербайджанское Минобороны подтвердило гибель трех и ранении пяти своих военнослужащих, армянская сторона сообщила о двух легко раненых служащих пограничной полиции.

Напомним, в 1988-1994 годах между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако столкновения между странами на общей границе не прекратились и после подписания мирного договора. Последний раунд эскалации в Нагорном Карабахе завершился в прошлом году, оставив после себя жертвы как с одной, так и с другой стороны.

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