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Есть контакт: видео стыковки корабля Crew Dragon с МКС

31 мая, 18:22

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Исторический момент сняли сотрудники NASA

Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции.

Это историческое событие состоялось 31 мая и транслировалось на канале NASA в YouTube.

Таким образом, SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая успешно запустила в космос пилотируемый людьми корабль, а собственно Crew Dragon – первым американским космическим кораблем, который совершил автоматическую стыковку с МКС.

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Сам пуск стал для американцев первым за последние девять лет – с 2011 года США прекратили использование многоразовых шаттлов и подписали контракт с Роскосмосом, который использовал для этих целей российские "Союзы". Данный контракт действует до октября этого года.

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Напомним, что Crew Dragon был запущен в космос накануне ночью при помощи ракеты-носителя Falcon 9 с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. На его борту находятся американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен.

Стоит отметить, что сам пуск Crew Dragon стал уже вторым удачным – в прошлом году успешно завершился испытательный полет на МКС в беспилотном режиме.

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Впрочем, проходил он не без приключений - изначально ракета должна была взлететь 27 мая, но из-за плохой погоды старт пришлось перенести.

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