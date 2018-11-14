"Это раскол": в Турции ответили на предложение Макрона о европейской армии

Сегодня, 12:33

Ни НАТО, ни общеевропейская армия не смогут обеспечить безопасность в Европе без поддержки Турции"

В Турции ответили Макрону. Фото: AFP
В Турции ответили Макрону. Фото: AFP

Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Тайип Эрдоган, Омер Челик назвал в среду идею создания общеевропейской армии расколом в НАТО.

"Эта тема активно обсуждается, но, говорят, что она не станет альтернативой НАТО ... Еще пять лет назад подобная инициатива была невозможна. Меркель заявила о необходимости для Европы самостоятельно заботиться о себе. Это указывает на раскол на Западе, в Трансатлантическом союзе", - приводит Анатолийское агентство слова Челика.

Между тем, пресс-секретарь ПСР также отметил, что "ни НАТО, ни общеевропейская армия не смогут обеспечить безопасность в Европе без поддержки Турции".

Отметим, американский президент Дональд Трамп считает бессмысленной идею создания единой армии Европы, поскольку именно европейские страны развязали две самые кровопролитные войны XX века, напав, в первую очередь, на своих соседей.

Напомним, что на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал создание европейской армии неизбежным, поскольку США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.
Турция, Франция, Макрон, европейская армия
Источник:

ТАСС

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