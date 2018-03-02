"Это уже становится смешным": Лукашенко жестко высказался в адрес экономического союза с Россией

Сегодня, 17:39

Президент Беларуси высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете ЕЭК

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

Минск должен упорно отстаивать свои интересы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее уже прокомментировал молочный запрет России, передает БЕЛТА.

"Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают – что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!", – раскритиковал деятельность ЕАЭС Александр Лукашенко.

Президент также высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете Евразийской экономической комиссия.

"Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно "долбить" их, пока они не будут решены", – подчеркнул глава государства.

Ранее Лукашенко пригрозил выходом Беларуси из ЕАЭС из-за действий России. Лукашенко напомнил, что Беларусь подписала договор о создании ЕАЭС с оговорками, поскольку так и не получила от будущих партнеров гарантий о создании единого рынка энергоносителей и решении ряда иных принципиально важных вопросов.
Россия, Лукашенко, критика, ЕАЭС

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