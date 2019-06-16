Евросоюз готовит санкции против Мадуро
Новые санкции обсуждали представители пяти стран ЕС
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций против Николаса Мадуро, который в мае встретился с членами Международной контактной группы, и еще нескольких высших должностных лиц Венесуэлы. Об этом сообщает Associated Press.
Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды планируют ввести санкции в отношении представителей власти Венесуэлы за недавние репрессии против политических оппонентов. Могут быть введены финансовые ограничения и ограничения на въезд в определенные страны. Хотя разногласия по-прежнему существуют по поводу любых действий из-за риска сорвать переговорный процесс по выходу страны из кризиса.
В Европейский Совет официальное предложение ввести санкции в отношении Мадуро и его сторонников пока не поступало. На данном этапе возможности их введения только обсуждаются, заявили дипломаты и члены венесуэльской оппозиции.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что население Боливарианской Республики желает провести парламентские выборы, чтобы обновить состав Национальной ассамблеи.
Также мы сообщали, что общая стоимость полезных ископаемых в Венесуэле составляет 1,2 трлн евро. Об этом заявил номинальный президент республики Николас Мадуро. По его словам, Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами никеля и алмазов. Запасы никеля венесуэльские власти оценивают в 28,9 млн тонн, алмазов — в 1 млрд карат.
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