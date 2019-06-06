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Мадуро похвастался запасами полезных ископаемых в Венесуэле

6 июня, 06:38

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами никеля и алмазов

Фото: Getty Images

Общая стоимость полезных ископаемых в Венесуэле составляет 1,2 трлн евро. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

"Пусть каждый делает свои выводы о богатстве Венесуэлы в плане полезных ископаемых. В сумме они дают нам гигантскую цифру в 1,2 трлн евро", — сказал он.

По словам Мадуро, Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами никеля и алмазов. Запасы никеля венесуэльские власти оценивают в 28,9 млн тонн, алмазов — в 1 млрд карат.

Доказанные запасы золота в Венесуэле составляют 2,2 тыс. тонн. "Когда мы завершим подтверждение наших запасов, мы займем первое место по золоту в мире", — добавил Мадуро.

По его словам, запасы боксита в Венесуэле оцениваются в 14,6 тыс. тонн, фосфата — 7,4 млн тонн, железа — 14,6 млн тонн. Как отметил Мадуро, власти Венесуэлы, экономика которой в настоящее время базируется на добыче нефти, намерены активно вести разработку своих месторождений и экспортировать полезные ископаемые.

"Мы призываем иностранных инвесторов инвестировать в развитие горного дела в Венесуэле. Они могут рассчитывать на юридическую безопасность", — сказал Мадуро.

28 мая стало известно, что представители правительства Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло.

Первый раунд состоялся 16 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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Тег Венесуэла, ископаемые, Мадуро, алмазы, никель

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Источник:

ТАСС

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