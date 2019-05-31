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Газ, автозапчасти и лазеры: Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

31 мая, 22:52

США и Китай продемонстрировали, что готовы к длительному противостоянию

Фото: Pixabay

Официальный Пекин по состоянию на 00:00 часов 1 июня по местному времени ввел дополнительные тарифы против американских импортных товаров на общую сумму около 60 млрд долларов. Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.

"Китай поднял тарифы на импортируемые из США товары на десятки миллиардов долларов, выполнив обещанный ответ на последний раунд торговой войны со стороны президента Дональда Трампа", – отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что по состоянию на субботу Пекин ввел такие дополнительные пошлины:

  • 25% тарифов на 2493 позиции по сравнению с 10%, которые были дополнительно введены раньше. К ним относятся некоторые механические изделия, природный газ и продукция по уходу за кожей;
  • 20% тарифов на 1078 позиций по сравнению с 10% введенными ранее, которые включают отдельные установки, дерево и оптические инструменты;
  • 10% тарифов на 974 позиции, по сравнению с 5% введенными ранее, среди которых: листовое стекло, лазеры и регулирующие клапаны;
  • 5% тарифов на 595 позиций, касающиеся автозапчастей, которые изначально были в списке, но в январе их исключили.

Таким образом, США и Китай продемонстрировали, что готовы к длительному противостоянию, отмечает агентство.

Напомним, Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Напомним, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег газ, товары, Китай, Пекин, пошлины

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Укринформ

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