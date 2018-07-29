Гепатит атакует: ВОЗ озвучила ужасающую статистику

Сегодня, 21:47

В организации сообщили, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay Фото: Pixabay

От вирусных гепатитов B и C страдают 325 млн человек по всему миру. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 28 июля. 

"Вирусные гепатиты B и C представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру. Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек", – сказано в отчете.

Отмечается, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С.

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"Недостаточный охват тестированием и лечением – самый серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения к 2030 году глобальных целей по элиминации гепатита", – подчеркнули в ВОЗ. 

Напомним, медики придумали, как легко побороть гепатит С.

Также мы писали, что вероятность получить вирус, такой как гепатит, во время косметических процедур является реальной угрозой, если в салоне не соблюдают правила контроля чистоты оборудования. Об этом рассказывает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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Источник:

"Сегодня"

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