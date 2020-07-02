Геям разрешили жениться еще в одной стране Европы

Парламент Черногории узаконил гей-браки - закон вступает в силу через год

Черногория легализовала однополые гражданские союзы, став первым балканским государством, официально признавшим партнерства геев и лесбиянок.

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Как сообщает Reuters, соответствующий законопроект был принят 1 июля однопалатным парламентом Черногории с минимальным перевесом – его поддержали 42 из 81 депутата, хотя против проголосовали лишь пятеро. В прошлом году парламентарии эту инициативу отклонили.

Инициатива обеспечивает однополые пары теми же правами, что и гетеросексуалов, кроме усыновления детей. В силу она вступит через год – этот срок будет отведен для доработки законодательства и обучения госслужащих.

Таким образом, 622-тысячная Черногория стала 32-ой страной-членом ООН, которая в той или иной форме признает гражданское партнерство однополых пар.

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Черногорский премьер-министр Душко Маркович одобрил это решение, назвав его "правильным" и соответствующим "демократической зрелости и евроинтеграционным процессам" в обществе своей страны.

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Напомним, что в прошлом году Тайвань стал первой азиатской страной, которая легализовала однополые браки.

А в прошлом месяце активисты KyivPride провели акцию, "повесив" на монумент "Родина-мать" флаг ЛГБТ-сообщества.

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