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Главарь "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео

29 апреля, 21:01

Где и когда сделана запись не сообщается

Фото: ent.siteintelgroup.com
Фото: ent.siteintelgroup.com.

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади появилось в интернете. Об этом сообщает в понедельник сайт SITE, отслеживающий активность исламских радикалов в интернете.

На этой видеозаписи аль-Багдади обсуждает бои при населенном пункте Багуз - последнем оплоте ИГ в Сирии, сообщает о гибели большого количества боевиков. Кроме этого, он говорит о терактах на Шри-Ланке в католическое пасхальное воскресенье. 21 апреля в результате серии взрывов на острове погибли более 250 человек, почти 500 получили ранения. Ответственность за теракты ранее взяла на себя ИГ.


Где и когда сделана запись не сообщается.

Прежде кадры с аль-Багдади распространялись в июле 2014 года, когда он был показан в Большой мечети иракского города Мосула.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

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Тег видео, главарь, исламское государство, ИГИЛ, Аль-Багдади

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Источник:

Интерфакс-Украина

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