Главу разведподразделения полиции Канады уличили в шпионаже: подробности

Генеральный директор разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции Кэмерон Ортис задержан по обвинению в нарушении закона о безопасности информации. Об этом в сообщило агентство Reuters.
"Предполагается, что он получил, хранил и обрабатывал конфиденциальную информацию, намереваясь передать ее тем, кому ее передавать не следует", – приводит агентство заявление федерального прокурора Джона Макфарлейна.
Детали обвинений не разглашаются. По данным агентства, Ортиса также обвиняют в нарушении уголовного кодекса, в частности в неправомерном использовании кредитной карты.
Следующее слушание по делу Ортиса назначено на 20 сентября. На данный момент получить комментарии от него или его адвоката Рейтер не удалось.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был проинформирован о задержании Ортиса. "Я могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьезно", – сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что в Австрии полковник 30 лет шпионил для россиян. Он использовал для контактов со своим российским куратором не только радиосвязь и сложную систему спутниковой связи, но и другие новейшие технологии шпионажа.
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