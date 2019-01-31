Главы МИД РФ и Франции обсудили ситуацию в Венесуэле и Совете Европы
Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонную беседу
В четверг, 31 января, министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону вопросы нормализации ситуации в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обговорили кризис в Совете Европы и возобновление переговоров в формате глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.
"Обсуждались вопросы, связанные с необходимостью содействия нормализации ситуации в Венесуэле через диалог всех политических сил страны, недопущения слома международно-правовых инструментов поддержания стратегической стабильности, преодоления кризиса в Совете Европы, дальнейшего развития двустороннего российско-французского сотрудничества, включая возобновление встреч министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два", — отметили в российском дипломатическом ведомстве.
Ранее в Кремле заявили, что готовы помочь властям и оппозиции Венесуэлы договориться.
Напомним, что лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо заявил о свержении режима "друга" Путина Мадуро и объявил себя исполняющим обязанности главы государства.
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