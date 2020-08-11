Вооруженный ОМОН запугал людей: жители Беларуси рассказали о подавлении протестов

В МВД Беларуси уверяют, что в стране уже все спокойно и никаких противостояний нет

Ситуация в Беларуси продолжает оставаться напряженной. По данным МВД Беларуси, в ночь на вторник погиб один из митингующих. Как сообщила спикер МВД РБ Ольга Чемоданова, мужчина пытался бросить неустановленное взрывное устройство в правоохранителей, но взрывчатка разорвалась у него в руке и тот погиб.

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Журналисты сайта "Сегодня" утром 11 августа пообщались с жителями Беларуси, на глазах которых массовые протесты продолжаются уже третий день.

"Я живу в пригороде Минска, в городке Молодечно. Вижу, что государство даже в наш небольшой городок все эти дни постоянно стягивает силы и обстановка в целом накаляется. Вечером 10 августа центральная площадь была полностью оцеплена, приехала милиция с собаками. Кстати, милиция бы ла не местная. Силовики были настроены агрессивно, на любое слово, на любую реплику в их адрес грозились применить силу и задержать", – рассказал нам житель Молодечного Иван К. По его словам, в Беларуси за последние годы сложилась традиция разоружать население именно перед выборами: "МВД проводит соответствующую кампанию, поэтому у населения на руках не так и много оружия".

К стати в Google создали интерактивную карту протестов в белорусском Минске.

Похожая ситуация сложилась и в других городах. Например, неспокойной ночь на вторник была в городке Лида на западе Беларуси.

"Снова были стычки, снова были оцеплены центральна площадь и здание исполкома. В этот раз "ОМОН" был вооружен серьезнее – дубинками, щитами. Часть митингующих были задержаны. Кстати, интернета у нас нет уже третьи сутки. Не знаю как другие, но я терплю серьезные убытки в своей работе. Когда все это закончится – сложно сказать", – рассказал нам житель Лиды Виталий М.

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Но вот один из украинцев, живущий в Минске, сказал, что по его мнению, "майдана", как в Украине в 2013-2014 годах, в Беларуси не будет.

"Даже несмотря на продолжение протестов и то, что они проходят с поджогами, гранатами и т.п., у них нет лидеров, нет организаторов, которые бы выступали публично. Поэтому, думаю, волнения в стране не будут продолжительными", – говорит один из украинцев, проживающий в Минске уже несколько лет.

В МВД Беларуси накануне заявляли, что массовые протесты охватили 33 населенных пункта. Но сутра 11 августа уже никто не протестует.

"По состоянию на утро 11 августа ситуация спокойная", – заявил сайту "Сегодня" заместитель руководителя пресс-службы МВД Беларуси Виктор Новиков.

В то же время беларусские СМИ сообщают о накале ситуации в Бресте и других городах. Например, на брестких форумах пишут, что центр города был усеян отстрелянными резиновыми пулями, а вот витебские СМИ сообщили, что силовики выборочно задерживали молодежь – претензии были, например, к тем парням, кто был в центре города с татуировками и длинными волосами.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя происходящее в Минске, сделал странное заявление. По его словам, на акциях протеста "много пьяных, обкуренных и с наркотиками". Более того, Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси.

Видео: Reuters

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