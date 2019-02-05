Гуайдо заявил, что администрация Мадуро пытается вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай

Глава оппозиции также добавил, что не собирается участвовать в международной конференции по Венесуэле, которая состоится в Монтевидео

Фото: AFP

Гуайдо заявил, что администрация Мадуро пытается вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8bd/130/5c58bd1308ac5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8bd/130/5c58bd1308ac5.jpg 2019-02-05T00:31:00+02:00 Другие страны Глава оппозиции также добавил, что не собирается участвовать в международной конференции по Венесуэле, которая состоится в Монтевидео

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе заявил, что администрация президента Николаса Мадуро пытается вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай.

"В данный момент режим Мадуро делает попытки продолжить кражу наших денег. Они пытаются вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. Призываю Уругвай отказаться от участия в грабеже государственных денег венесуэльского народа", — приводит слова Гуайдо в "Твиттере" венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

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Глава оппозиции также добавил, что не собирается участвовать в международной конференции по Венесуэле, которая состоится в Монтевидео (столица Уругвая) 7 февраля. "Мы не будем участвовать в международной конференции в Уругвае, поскольку не желаем принимать участие в ложных переговорах", — пояснил Гуайдо.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

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