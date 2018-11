ХАМАС выпустил по Израилю 200 ракет

В результате новой эскалации между Израилем и сектором Газа члены палестинской группировки ХАМАС начали массированные обстрелы Израиля. Так, вечером 12 ноября по стране были запущены 200 ракет, из которых порядка 60 нейтрализовала система ПВО "Железный купол".

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

Как сообщают в Армии обороны Израиля, преимущественная часть снарядов разорвалась на незаселенной местности, однако некоторые упали в жилых районах. В частности, пострадали города Сдерот и Офаким на юге страны. Одна из ракет попала в автобус, в результате чего серьезно пострадал 19-летний молодой человек.

LOOK: This is one of the multiple Israeli homes hit by rockets fired from #Gaza. Yes, HOMES. Plural. Terrorists in Gaza are targeting Israeli civilians. We are targeting the terrorists. pic.twitter.com/hrApfCZQfm