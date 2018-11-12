ХАМАС выпустил по Израилю 200 ракет

Сегодня, 19:48

В результате массированных ракетных обстрелов пострадали не менее 10 израильтян

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате новой эскалации между Израилем и сектором Газа члены палестинской группировки ХАМАС начали массированные обстрелы Израиля. Так, вечером 12 ноября по стране были запущены 200 ракет, из которых порядка 60 нейтрализовала система ПВО "Железный купол".

Как сообщают в Армии обороны Израиля, преимущественная часть снарядов разорвалась на незаселенной местности, однако некоторые упали в жилых районах. В частности, пострадали города Сдерот и Офаким на юге страны. Одна из ракет попала в автобус, в результате чего серьезно пострадал 19-летний молодой человек. 

Израильская служба спасения передает, что в результате ракетных обстрелов пострадали не менее 10 израильтян, из которых один находится в тяжелом состоянии, а шестеро получили легкие ранения.

В ответ на обстрелы израильские военные поразили более 20 военных ХАМАСа и "Исламского джихада". На данный момент Израиль продолжает наносить авиаудары.

Напомним, что накануне в Секторе Газа произошли серьезные столкновения палестинцев с израильскими солдатами, в ходе которых погибли восемь человек.

Также мы писали о том, что после гибели палестинцев боевики ХАМАСа выпустили не менее 10 ракет по населенным пунктам Израиля. В ответ израильтяне объявили о начале военной операции.

Кроме того, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху палестинским радикалам нанесением мощных и болезненных ударов в случае продолжения атак с территории анклава. 
Израиль, сектор Газа, ХАМАС, Палестина, ракеты, обстрел
Источник:

ТАСС

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