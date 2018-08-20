"Хотят поставить на колени и взять в рабство": Эрдоган сделал громкое заявление по кризису в Турции

Сегодня, 11:42

Турецкий президент связывает обвал нацвалюты с внешними силами

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Целью сторон, "совершивших нападение на турецкую экономику", является "поставить Турцию и ее граждан на колени". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании по случаю празднования Курбан-байрама.

"Нет никакой разницы между нападением на нашу экономику и нападением на наш призыв на молитву или наш флаг. Цель одинаковая. Их цель – поставить Турцию и нашу нацию на колени, взять в рабство и заставить действовать по чужому указанию. Силы, которые считают, что им удастся разрушить Турцию при помощи манипуляций на валютном рынке, очень скоро поймут, как они ошибались", – заявил  Эрдоган.

В последние несколько недель отношения между Турцией и США серьезно ухудшились из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также взаимного повышения пошлин на различные группы товаров. К тому же президент США Дональд Трамп анонсировал новый "удар" по Турции. По его словам, турки много лет использовали американцев и теперь США сократят расходы на Турцию.

При этом торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России.

Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.
Турция, Эрдоган, лира, кризис в Турции
Источник:

ТАСС

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