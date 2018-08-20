"Хотят поставить на колени и взять в рабство": Эрдоган сделал громкое заявление по кризису в Турции
Турецкий президент связывает обвал нацвалюты с внешними силами
Целью сторон, "совершивших нападение на турецкую экономику", является "поставить Турцию и ее граждан на колени". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании по случаю празднования Курбан-байрама.
"Нет никакой разницы между нападением на нашу экономику и нападением на наш призыв на молитву или наш флаг. Цель одинаковая. Их цель – поставить Турцию и нашу нацию на колени, взять в рабство и заставить действовать по чужому указанию. Силы, которые считают, что им удастся разрушить Турцию при помощи манипуляций на валютном рынке, очень скоро поймут, как они ошибались", – заявил Эрдоган.
В последние несколько недель отношения между Турцией и США серьезно ухудшились из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также взаимного повышения пошлин на различные группы товаров. К тому же президент США Дональд Трамп анонсировал новый "удар" по Турции. По его словам, турки много лет использовали американцев и теперь США сократят расходы на Турцию.
При этом торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России.
Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.