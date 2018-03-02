Hyperloop Илона Маска впервые показали изнутри (фото)

Капсула Hyperloop внутри более похожа на бизнес-класс самолета, чем на салон в транспорте общественного значения

В Дубае представили прототип капсулы Hyperloop, которая является элементом высокоскоростной транспортной системы, разработанной Илоном Маском.

Компания Virgin Hyperloop One продолжает заниматься воплощением в жизнь высокоскоростной транспортной капсульной системы. Поэтому в рамках Недели инноваций ОАЭ в Дубае впервые продемострировали, как будет выглядеть пассажирская капсула Hyperloop изнутри.

Посетители выставки могли посидеть в пассажирских сидениях и насладиться интерьером инновационной разработки известного инженера Илона Маска.

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Капсула Hyperloop внутри более похожа на бизнес-класс самолета, чем на салон в транспорте общественного значения. Компания планирует разработать различные типы капсул, которые подойдут для отдыха, работы или встреч.

Первый в мире маршрут Hyperloop будет проложен между Дубаем и Абу-Даби, длина пути составит 139 километров, которые можно будет преодолеть всего за 12 минут.

Напомним, 20 февраля 2018 года власть Вашингтона выдала предварительное разрешение для бурения инженеру и бизнесмену Илону Маску, который планирует построить станцию для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop.

Накануне в Украине анонсировали запуск проекта Илона Маска.

Ранее проект The Boring Company обнародовал список из десяти регионов, где в перспективе может появиться полноценная высокоскоростная дорога. В перечне значатся регионы стран США, Великобритании, Мексики, Индии и Канады. Кроме того, Hyperloop уже разрешили бурить тоннель под Вашингтоном.

Также The Boring Company получила разрешение на прорытие второго тоннеля — длиной 16,5 километров — в штате Мэриленд, под участком автострады Балтимор-Вашингтон. Предполагается, что в дальнейшем данный проект может связать Вашингтон и Нью-Йорк; согласно задумке, по тоннелю будут двигаться вакуумные поезда Hyperloop, которые смогут преодолевать расстояние между двумя городами за 29 минут.

Hyperloop One – американская компания, основанная Илоном Маском. Она разрабатывает высокоскоростные железные дороги – сверхскоростную транспортную систему с пассажирскими капсулами в вакуумной трубе, которая должна достичь скорости до 1080 километров в час.