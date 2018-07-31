ИГ взяло ответственность за убийство туристов в Таджикистане

30 июля силовики отчитались об уничтожении троих нападавших, еще трое были задержаны

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство иностранных туристов в Таджикистане. Об этом сообщает организация SITE со ссылкой на новостные ресурсы экстремистов.

Инцидент произошел в поселке Дангара в воскресенье, 29 июля. В передвигавшихся на велосипедах гостей страны въехал автомобиль, после этого водитель и пассажиры вышли из машины и добили туристов огнестрельным оружием и ножами. Были убиты два американца, 56-летний гражданин Нидерландов и швейцарец, еще три человека пострадали.

Власти страны не исключили версию теракта. 30 июля силовики отчитались об уничтожении троих нападавших, еще трое были задержаны.

Ранее автомобиль, за рулем которого находился 50-летний подвыпивший водитель, въехал в группу отдыхающих на пляже в городе Овидиу румынского уезда Констанца.

Напомним, недавно в британском Манчестере в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парк пострадали пять человек. Тогда в полиции заявили, что не связывают наезд на пешеходов с терроризмом.



