Икра рыб-альбиносов и французский картофель: сколько стоят самые редкие деликатесы
Пока одни богачи покупают одежду и украшения, другие отдают бешеные деньги за особые деликатесы
Три миллиона долларов за тунца. Рыбину весом почти 300 кг недавно продали на аукционе в Токио. Получить желанный деликатес пытались десятки гурманов, но самую высокую цену предложил один из местных рестораторов Киеси Кимура.
Пока одни богачи покупают одежду и украшения, другие отдают бешеные деньги за особые деликатесы.
Чем мечтает полакомиться каждый гурман? Начнем с гарнира – картофеля сорта La Bonnotte, каждый килограмм которого стоит 500 евро. Растет он на французском острове Нурматье, в удобряемой морскими водорослями земле.
"Они делают его в маленьком количестве, выращивают его исключительно вручную. Поэтому он так дорого стоит", – объясняет шеф-повар Александр Сизов.
Но по вкусу элитный картофель от обычного почти не отличается, утверждает он.
К дорогому гарниру подойдет мраморная говядина (800 евро за килограмм). Ее получают из японских коров, живущих как в раю: их хорошо кормят, поят пивом и вином и делают антистрессовые массажи.
"Она такая мраморная, в сеточку. Это жир, который проходит прямо в мясо", – уточняет Сизов.
А вот один из самых дорогих продуктов на планете – алмазная икра. Получают ее из редкой рыбы – старой белуги-альбиноса. Один килограмм обойдется в 30 тыс. долларов.
Легкий, свежий и ореховый привкус икры вынуждает ценителей ждать этот деликатес годами.
"Ее фасуют в банки из 24-каратного чистого золота, и вот вы получаете эксклюзивный продукт. Это абсолютный дефицит", – добавил повар.
А вот из напитков лучше подойдет кофе сорта Kopi Luwak (800 евро за килограмм), который получают при помощи зверьков мусангов – они едят кофейные зерна, которые в их желудках обрабатываются специальными ферментами.
Найти хотя бы один из этих редких продуктов в Украине невозможно. Самые дорогие деликатесы у нас – устрицы и фуа-гра. Впрочем, эксперты утверждают, что даже привычные европейские товары на отечественных прилавках стоят безосновательно дорого.
"Самые дорогие – это мясо, овощи, импортированные из других стран. Так же это могут быть рыба и грибы", – говорит маркетолог Лидия Маркова.
Но повара уверяют, что, хотя попробовать самые дорогие продукты мира могут только счастливчики, утонченные блюда можно приготовить и дома из отечественных продуктов. Будет не менее вкусно и в тысячи раз дешевле.
Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о деликатесах, которые можно попробовать в Украине: икре улиток, супе из акульих плавников, сваренном собственноручно, и жареных морских гребешках.
Кроме того, мы писали о том, как выращивают один из самых дорогих деликатесов в мире – трюфели – семья Молино из испанского города Сагунто.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Икра рыб-альбиносов и французский картофель: сколько стоят самые редкие деликатесы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свое дело: как заработать на производстве украинского прошутто
Кризисные цены сделали из финансиста суперспециалиста по мясным деликатесам
Салат с летучей мышью и тушеные глаза: в США открылся самый необычный ресторан в мире
В американском музее-ресторане можно отведать экзотические блюда с самыми противными ингредиентами
Посетитель ресторана случайно нашел в блюде невероятный "сюрприз"
Находка может стоить тысячи долларов
Памятка путешественникам: в Иордании открылся ресторан в пещере возрастом 60 млн лет
Необычное подземное заведение, октрытое в случайно открытой пещере, никого не оставит безразличным