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Икра рыб-альбиносов и французский картофель: сколько стоят самые редкие деликатесы

Сегодня, 16:53

Пока одни богачи покупают одежду и украшения, другие отдают бешеные деньги за особые деликатесы

Икра рыб-альбиносов и французский картофель: сколько стоят самые редкие деликатесы Другие страны Пока одни богачи покупают одежду и украшения, другие отдают бешеные деньги за особые деликатесы

Три миллиона долларов за тунца. Рыбину весом почти 300 кг недавно продали на аукционе в Токио. Получить желанный деликатес пытались десятки гурманов, но самую высокую цену предложил один из местных рестораторов Киеси Кимура.

Пока одни богачи покупают одежду и украшения, другие отдают бешеные деньги за особые деликатесы.

Чем мечтает полакомиться каждый гурман? Начнем с гарнира – картофеля сорта La Bonnotte, каждый килограмм которого стоит 500 евро. Растет он на французском острове Нурматье, в удобряемой морскими водорослями земле.

"Они делают его в маленьком количестве, выращивают его исключительно вручную. Поэтому он так дорого стоит", – объясняет шеф-повар Александр Сизов.

Но по вкусу элитный картофель от обычного почти не отличается, утверждает он.

К дорогому гарниру подойдет мраморная говядина (800 евро за килограмм). Ее получают из японских коров, живущих как в раю: их хорошо кормят, поят пивом и вином и делают антистрессовые массажи.

"Она такая мраморная, в сеточку. Это жир, который проходит прямо в мясо", – уточняет Сизов.

А вот один из самых дорогих продуктов на планете – алмазная икра. Получают ее из редкой рыбы – старой белуги-альбиноса. Один килограмм обойдется в 30 тыс. долларов.

Легкий, свежий и ореховый привкус икры вынуждает ценителей ждать этот деликатес годами.

"Ее фасуют в банки из 24-каратного чистого золота, и вот вы получаете эксклюзивный продукт. Это абсолютный дефицит", – добавил повар.

А вот из напитков лучше подойдет кофе сорта Kopi Luwak (800 евро за килограмм), который получают при помощи зверьков мусангов – они едят кофейные зерна, которые в их желудках обрабатываются специальными ферментами.

Найти хотя бы один из этих редких продуктов в Украине невозможно. Самые дорогие деликатесы у нас – устрицы и фуа-гра. Впрочем, эксперты утверждают, что даже привычные европейские товары на отечественных прилавках стоят безосновательно дорого.

"Самые дорогие – это мясо, овощи, импортированные из других стран. Так же это могут быть рыба и грибы", – говорит маркетолог Лидия Маркова.

Но повара уверяют, что, хотя попробовать самые дорогие продукты мира могут только счастливчики, утонченные блюда можно приготовить и дома из отечественных продуктов. Будет не менее вкусно и в тысячи раз дешевле.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о деликатесах, которые можно попробовать в Украине: икре улиток, супе из акульих плавников, сваренном собственноручно, и жареных морских гребешках.

Кроме того, мы писали о том, как выращивают один из самых дорогих деликатесов в мире – трюфели – семья Молино из испанского города Сагунто.

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Тег ресторан, кофе, картофель, говядина, икра, деликатесы, фуа-гра

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