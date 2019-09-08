Илон Маск уличил Александра Лукашенко во лжи

Президент Беларуси сказал, что Маск подарил ему электрокар Tesla

Илон Маск. Фото: REUTERS/Aly Song

Белорусский президент Александр Лукашенко, который ранее обещал пересадить чиновников на отечественный автопром, сам не спешит следовать этому намерению.

Он мало того, что ездит на дорогостоящем электрокаре, так еще и утверждает, что это – подарок основателя и владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Тот все опровергает.

2 сентября лидер приехал в одну из школ Минска, где выступил перед детьми. Сюжет о его визите вышел на одном из белорусских телеканалов.

"У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил", – сказал он в какой-то момент школьникам.

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Журналисты утверждают, что речь идет о Tesla Model S P100D за 165 тыс. долларов, за рулем которого Лукашенко впервые заметили еще два года назад.

Известный своей любовью к соцсетям владелец Tesla Илон Маск в одном из обсуждений ответил на прямой вопрос, дарил ли он электроавто белорусскому президенту.

"Э-э-э, нет", – написал он.

Напомним, что во втором квартале 2019 финансового года Tesla понесла убытков на составил 408 млн долларов, несмотря на рекордное количество выпущенных авто – боле 87 тысяч штук.

Мы также писали, что сама компания оказалась на грани банкротства. По словам Маска, Tesla привлекла больше 2 млрд долларов финансирования, но производство тратит настолько большие деньги, что этого не хватит и на год.

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