Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Илон Маск уличил Александра Лукашенко во лжи

8 сентября, 04:26

Президент Беларуси сказал, что Маск подарил ему электрокар Tesla

Илон Маск. Фото: REUTERS/Aly Song

Илон Маск. Фото: REUTERS/Aly Song

Белорусский президент Александр Лукашенко, который ранее обещал пересадить чиновников на отечественный автопром, сам не спешит следовать этому намерению.

Он мало того, что ездит на дорогостоящем электрокаре, так еще и утверждает, что это – подарок основателя и владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Тот все опровергает.

2 сентября лидер приехал в одну из школ Минска, где выступил перед детьми. Сюжет о его визите вышел на одном из белорусских телеканалов.

"У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил", – сказал он в какой-то момент школьникам.

Реклама

Журналисты утверждают, что речь идет о Tesla Model S P100D за 165 тыс. долларов, за рулем которого Лукашенко впервые заметили еще два года назад.

Известный своей любовью к соцсетям владелец Tesla Илон Маск в одном из обсуждений ответил на прямой вопрос, дарил ли он электроавто белорусскому президенту.

В тренде
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

"Э-э-э, нет", – написал он.

Напомним, что во втором квартале 2019 финансового года Tesla понесла убытков на составил 408 млн долларов, несмотря на рекордное количество выпущенных авто – боле 87 тысяч штук.

Мы также писали, что сама компания оказалась на грани банкротства. По словам Маска, Tesla привлекла больше 2 млрд долларов финансирования, но производство тратит настолько большие деньги, что этого не хватит и на год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Беларусь Лукашенко Tesla электрокары Маск Илон Маск Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шокFun
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочкиFun
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
Молодой парень женился одновременно на двух: как у него это вышло
Молодой парень женился одновременно на двух: как у него это вышлоДругие страны
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике Абхазия
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике АбхазияДругие страны

Новости партнеров

Loading...