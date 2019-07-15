Индия в последний момент отложила запуск станции к Луне
В ведомстве сообщили, что основанием для этого решения стала неисправность
Индия за 56 минут до планировавшегося в понедельник старта отложила запуск к Луне своего космического аппарата Chandrayaan 2 ("Чандраян-2") с посадочным модулем и луноходом, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
"В связи с технической проблемой, возникшей за час до запуска, в качестве меры предосторожности запуск "Чандраян-2" отменен. Новая дата запуска будет объявлена позднее", – говорится в сообщении ISRO.
Запуск автоматической межпланетной станции планировалось осуществить с помощью трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
В случае успешной миссии Индия стала бы четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к 21 млрд долларов на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября. Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.
К 2028 году американские ученые планируют высадить на Луну людей для исследования всей территории спутника.
Для этого NASA хочет получить из американской казны уже в следующем году 21 млрд долларов.
Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.
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