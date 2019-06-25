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Иран настроен решительно: ответит на любое новое нарушение американцами воздушного пространства

25 июня, 23:41

В то же время иранский президент Хасан Роухани не желает войны с США

Хассан Роухани. Фото: Official Iranian President website/REUTERS
Хассан Роухани. Фото: Official Iranian President website/REUTERS.

Иран решительно ответит на любое новое нарушение Соединенными Штатами Америки воздушного пространства Ирана. Об этом, как передал телеканал "Аль-Джазира", заявил иранский президент Хасан Роухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Наши вооруженные силы самым решительным образом ответят на любое новое нарушение американцами воздушного пространства Ирана", — сказал Роухани. Он подтвердил, что Иран "не желает войны с США, но ответит на любую агрессию со стороны Вашингтона".

Президент также заметил, что, по его мнению, "обстановка изменится полностью, если европейские страны выполнят обязательства договора, особенно его пункты, связанные с банковской сферой и экспортом нефти".

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Тег Иран, США, конфликт, воздушное пространство, роухани

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ТАСС

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