Иран пригрозил Европе "ракетным скачком"

Исламская Республика Иран успешно провела испытания новой крылатой ракеты дальнего действия «Ховейзе»

Фото: AFP

Иран пригрозил Европе "ракетным скачком" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/f77/5c4864f77e50b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/f77/5c4864f77e50b.jpg 2019-02-04T04:20:00+02:00 Другие страны Исламская Республика Иран успешно провела испытания новой крылатой ракеты дальнего действия «Ховейзе»

Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики Иран. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Если европейцы и другие захотят продолжить ракетное разоружение Исламской Республики Иран на основе заговора, у нас не будет другого выбора, кроме как прибегнуть к стратегическому скачку", - приводит слова Салами телеканал "Пресс ТВ".

Салами отметил, что Иран не имеет технических ограничений для увеличения дальности и разрушительной мощи своих ракет, усовершенствования пусковых установок. Тегеран проводит политику сохранения определенного предела дальности полета ракет исходя из своей собственной оборонительной стратегии, заверил он.

По данным "Пресс ТВ", высказывание прозвучало на фоне заявлений правительств некоторых стран ЕС о необходимости того, чтобы Иран избегал испытаний ракет большой дальности, чтобы страна могла воспользоваться экономическими преимуществами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

2 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами объявил, что Исламская Республика Иран успешно провела испытания новой крылатой ракеты дальнего действия "Ховейзе" (Hoveyzeh). По словам Хатами, ракета "будет полностью готова [к использованию] в кратчайшие сроки и сможет совершать полеты на очень низких высотах", дальность ее полета составляет более 1350 километров. Представленная ракета стала важнейшим достижением оборонной отрасли страны после крылатой ракеты "Сумар" (Soumar) с дальностью 700 километров, презентация которой состоялась в 2015 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил несогласие с оценкой угрозы со стороны Ирана, которую во озвучили на слушаниях в Сенате Конгресса США представители американских спецслужб.

Как известно, ЕС подготовил механизм для обхода санкций США против Ирана.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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