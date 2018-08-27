Иран снова всколыхнуло мощное землетрясение

Сегодня, 12:35

Три человека погибли, более трех сотен получили ранения разной степени тяжести


В Иране произошел еще один подземный толчок вскоре после первого землетрясения. В течении суток люди почувствовали еще три сильные и полсотни слабых. 

Возросло количество жертв. Погибших уже трое, более трех сотен раненых. Специалисты говорят, земля уходила из-под ног и в соседнем Ираке. Там магнитуда достигала 6,1 балла.

Ранее в результате землетрясений в нескольких районах Ирана за сутки пострадало не менее 337 человек. Об этом сообщил представитель Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Шахин Фатхи

Как сообщалось, недавно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0 балла. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. 

Напомним, четыре землетрясения магнитудой от 4,0 произошли в штате Оахака на юге Мексики

А осенью 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни не менее 369 человек, из них 228 погибли в Мехико.
Иран, землетрясение, погибшие, толчок
Источник:

"Сегодня"

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