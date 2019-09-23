Судебное разбирательство относительно нефтяного танкера все еще продолжается

/ Фото: marinetraffic.com

Иран в ближайшее время освободит задержанный в июле британский танкер Stena Impero.

Об этом сообщает агентство MEHR.

"Генеральный директор службы портов и морских дел провинции Хормозган Аллахморад Афифипур подтвердил в воскресенье вечером, что танкер Stena Impero под британским флагом выйдет из южного иранского порта Бандар-Аббас в международные воды, пробыв под стражей 65 дней с 19 июля", - отмечается в сообщении.

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Афифипур отметил, что судебное разбирательство относительно нефтяного танкера все еще продолжается, его дело будет оставаться открытым. Судебные органы Ирана позже объявят свое решение и результаты расследования.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

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Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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