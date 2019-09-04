Иран выдвинул ультиматум по ядерной сделке

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl

Иран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов. Об этом заявил замглавы иранского МИД Аббас Арагчи. При этом Министерство финансов США уже ввело санкции против космического агентства Ирана и двух связанных с ним исследовательских институтов.

"С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы [кредит в размере] 15 млрд долларов в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств [по ядерной сделке]", - цитируют Арагчи иранские информагентства.

Как известно, проблема с Ираном и ядерными испытаниями обострилась после выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

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Через год после этого – 8 мая 2019 года – Иран объявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Иран объявил об обогащении урана свыше 3,67% и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 3,67% обогащения – это максимальный показатель обогащения урана, который был предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий.

Ожидается, что Тегеран объявит 5 сентября 2019 года о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил позволить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. По сведениям западных СМИ, рассматривалась возможность позволить Тегерану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить ему кредит в размере около 15 млрд долларов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле 2019 года Иран захватил британский нефтяной танкер:

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