Ищите женщину: в загадке с костями под посольством Ватикана появилась третья особа

Сегодня, 18:59

Полиция обнаружила еще одну пропавшую женщину, которой могут принадлежать останки, найденные под пристройкой к посольству Ватикана в Риме

Фото: AFP
Фото: AFP

Останки, обнаруженные под пристройкой к посольству Ватикана в Риме, могут принадлежать жене хранителя, жившего там в 60-ых годах прошлого века, пишет AFP.

Об этом стало известно после того, как Святой Престол допустил правоохранительные органы к своим архивам, и им стало известно обо всех, кто занимал должность хранителя посольства.

Следствие допускает, что найденные кости могли принадлежать супруге одного из них. Соседи утверждают, что брак пары был несчастливым – они часто ссорились, и однажды женщина бесследно пропала. Ее супруг же заявил, что она его бросила и уехала.

Впрочем, данная версия маловероятна, поскольку в 80-ых годах пол в посольстве ремонтировали и, скорее всего, все тела, которые могли быть захоронены под ним к тому времени, обнаружили.

Напомним, что на данный главная версия следствия заключается в том, что останки принадлежали одной из пропавших в 1983 году девушек - 15-летним Мирелле Грегори или Эмануэле ОрландиНесмотря на то что эти два инцидента никогда официально не связывались, они считаются едва ли не самыми загадочными инцидентами в истории современной Италии.

Как уже сообщалось, предварительный анализ костей показал, что они принадлежали женщине.
Ватикан, посольство, кости, останки
Источник:

"Сегодня"

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