Из центра Бишкека жестко разогнали последних митингующих

Протестующие предпринимают попытки войти в центр столицы с разных направлений

/ Фото: AFP

В Бишкеке на площади Ала-Тоо произошла вторая волна разгона митингующих-сторонников сторонников экс-президента республики Кыргызстана Алмазбека Атамбаева

К площади подъехал небольшой микроавтобус, из которого вышли сотрудники милиции. Примерно в это же время послышался шум от светошумовых гранат. Митингующие бросились врассыпную.

Протестующие предпринимают попытки войти в центр столицы с разных направлений.

Реклама

По сообщению местных СМИ, большая группа поддерживающих Атамбаева людей в настоящее время сконцентрировалась на южной окраине города. В этот район также направлены силы правопорядка.

В тренде Эксперт объяснил, почему Украина должна наладить стратегическое сотрудничество с Турцией

Ранее несколько сотен сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прибыли в четверг на центральную площадь Бишкека.

Толпа требовала отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Сотрудников правоохранительных органов на площади пока не видно. Рядом с центральной площадью Бишкека расположены здания парламента и администрации президента.

Ранее сообщалось, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. В операции в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего главы государства, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ею руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

В селе Кой-Таш под Бишкеком горят машины, возле особняка звучат выстрелы, сообщают очевидцы. По их данным, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева вытесняют с территории особняка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама