Из Чехии эвакуируют около 900 украинцев

Около 900 украинцев эвакуируют из Чехии, где по состоянию на 19 марта зафиксировано 694 случая заражения коронавирусом (смертельных случаев нет).

Спецпоезд с украинцами несколько часов назад отъехал от железнодорожного вокзала Праги. Поездка к польско-украинской границе будет бесплатной. Ночью пассажиры пересядут на поезд, и за поездку до Львова и Киева будут платить по тарифам "Укрзалізниці". Температурного скрининга перед посадкой не проводили. Всего в ближайшее время из Чехии планируют вывезти почти 3000 наших соотечественников. Именно столько людей подало заявки в посольство Украины в Чехии.

"Позвонили и сказали: завтра есть поезд, вы регистрировались – пожалуйста, если хотите – можете уехать. Ну, мы собрали вещи, естественно", – говорит находящийся в Чехии гражданин Украины Виктор Захарченко.

"Второй путь – это авиационный транспорт. В ближайшие дни будет совершено еще три рейса, которые уже полностью выкуплены до Киева – это 22, 23 и 24 марта", – рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис. В тренде Аналитик объяснил ошибку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что в "Борисполе" приземлился президентский самолет, которым эвакуировали украинцев из Австрии.

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