Из-за коронавируса в Сингапуре запретили жителям разговаривать по телефону в общественном транспорте

В транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр

В Сингапуре, где жителю грозит тюрьма за слухи о новой пневмонии, власти запретили жителям разговаривать по мобильным телефонам, а также требуют свести к минимуму общение друг с другом во время поездок на общественном транспорте с тем, чтобы снизить риск передачи инфекций. Об этом говорится в пояснениях в связи с объявленными мерами по постепенному выходу из карантина.

"Мы полностью осознаем, что в транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр, когда жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, возобновится деятельность многих предприятий, начнутся занятия в школах и вузах", — отметил сопредседатель группы, министр национального развития Лоуренс Вон.

Поэтому "нам необходимо принять ряд мер по обеспечению безопасности", — добавил чиновник. "Находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и от общения друг с другом. Сохранится обязательное ношение защитных масок", — напомнил Вон.

После 1 июня периодичность движения общественного транспорта будет доведена до максимума во избежание столпотворения жителей.

Первое нарушение ограничительных правил, в том числе отказ от ношения маски, карается штрафом в размере 300 сингапурских долларов (211 долларов США - Ред.), повторное — 1 000 сингапурских долларов (705 долларов США), последующее — тюремным заключение на срок до 6 месяцев, при этом иностранцы также будут депортированы.

Напомним, что в Сингапуре создали экспресс-тест на коронавирус.

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