Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Из-за коронавируса в Сингапуре запретили жителям разговаривать по телефону в общественном транспорте

20 мая, 06:02

Елена Кузьмич

В транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр

В Сингапуре, где жителю грозит тюрьма за слухи о новой пневмонии, власти запретили жителям разговаривать по мобильным телефонам, а также требуют свести к минимуму общение друг с другом во время поездок на общественном транспорте с тем, чтобы снизить риск передачи инфекций. Об этом говорится в пояснениях в связи с объявленными мерами по постепенному выходу из карантина.

"Мы полностью осознаем, что в транспорте будет очень тяжело сохранять социальную дистанцию в один метр, когда жизнь постепенно начнет возвращаться в нормальное русло, возобновится деятельность многих предприятий, начнутся занятия в школах и вузах", — отметил сопредседатель группы, министр национального развития Лоуренс Вон.

Поэтому "нам необходимо принять ряд мер по обеспечению безопасности", — добавил чиновник. "Находясь в метро и автобусах, жители должны воздержаться от разговоров по телефонам и от общения друг с другом. Сохранится обязательное ношение защитных масок", — напомнил Вон.

Реклама

В тренде
"Мыши – братский народ для крысы": Путина троллят за шутку о мышах с людскими генами
Совещание о развитии генетических технологий в Российской Федерации

После 1 июня периодичность движения общественного транспорта будет доведена до максимума во избежание столпотворения жителей.

Первое нарушение ограничительных правил, в том числе отказ от ношения маски, карается штрафом в размере 300 сингапурских долларов (211 долларов США - Ред.), повторное — 1 000 сингапурских долларов (705 долларов США), последующее — тюремным заключение на срок до 6 месяцев, при этом иностранцы также будут депортированы.

Напомним, что в Сингапуре создали экспресс-тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сингапур карантин телефон коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 20 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 20 маяЕвросоюз
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного "создателя"Другие страны
Украина хочет частично ограничить безвиз с Беларусью
Украина хочет частично ограничить безвиз с БеларусьюУкраина
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...