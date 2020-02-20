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Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись 200 авто: десятки пострадавших

20 февраля, 03:22

По меньшей мере 60 человек пострадали

Из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей.

По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля, сообщает Radio Canada.

Отмечается, что девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии.

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Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус.

Масштабную аварию вызвал сильный снегопад. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее в США произошла масштабная авария: водитель грузовика с прицепом врезался в несколько десятков авто недалеко от города Денвер, штат Колорадо. В результате инцидента погибли четыре человека, шестеро получили ранения и были госпитализированы. Водитель фуры въехал в очередь авто, которые в тот момент остановились на трассе. Она была нагружена пиломатериалом. После аварии вспыхнул пожар.

А в американском штате Айова из-за гололедицы и снегопада произошла масштабная авария, в которой столкнулись 70 автомобилей.

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