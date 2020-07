Израиль обстрелял юг Сирии: есть раненые

Израильские военные нанесли удар по военным объектам на юге Сирии в ответ на выпущенные с сирийской территории снаряды.

Об этом сообщает в Twitter Армии обороны Израиля.

Earlier today, munitions were fired from Syria toward Israel.



In response, our aircraft struck military targets in southern Syria belonging to the Syrian Armed Forces.



We hold the Syrian regime responsible & will respond to any violation of Israeli sovereignty.