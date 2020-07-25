Израиль обстрелял юг Сирии: есть раненые

Израиль заявил, что ответит на любое нарушение своего суверенитета

Израильские военные нанесли удар по военным объектам на юге Сирии в ответ на выпущенные с сирийской территории снаряды.

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Об этом сообщает в Twitter Армии обороны Израиля.

Earlier today, munitions were fired from Syria toward Israel.



In response, our aircraft struck military targets in southern Syria belonging to the Syrian Armed Forces.



We hold the Syrian regime responsible & will respond to any violation of Israeli sovereignty. — Israel Defense Forces (@IDF) July 24, 2020

"Ранее боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам", – говорится в сообщении.

Также израильская сторона возложила ответственность за инцидент на Сирию и заверила, что ответит на любое нарушение своего суверенитета.

Ранее с сирийской стороны границы на Голанских высотах были слышны взрывы, в результате которых осколками могли быть повреждены автомобиль и здание с израильской стороны.

Видео: warjournal

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Об атаке Израиля сообщает и сирийское агентство SANA. По его данным, израильское воздушное судно атаковало три позиции в районе Кунейтры. В результате двое сирийских военных получили легкие ранения. Кроме того, атака привела к небольшому лесному пожару.

Напомним, что принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совет Безопасности ООН в конце 1981 года принял резолюцию 497, согласно которой данная аннексия была признана недействительной.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по иранскому ядерному объекту супермощной бомбой.

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