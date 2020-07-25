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Израиль обстрелял юг Сирии: есть раненые

25 июля, 02:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Израиль заявил, что ответит на любое нарушение своего суверенитета

Израильские военные нанесли удар по военным объектам на юге Сирии в ответ на выпущенные с сирийской территории снаряды.

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Об этом сообщает в Twitter Армии обороны Израиля.

"Ранее боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам", – говорится в сообщении.

Также израильская сторона возложила ответственность за инцидент на Сирию и заверила, что ответит на любое нарушение своего суверенитета.

Ранее с сирийской стороны границы на Голанских высотах были слышны взрывы, в результате которых осколками могли быть повреждены автомобиль и здание с израильской стороны.

Видео: warjournal
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Об атаке Израиля сообщает и сирийское агентство SANA. По его данным, израильское воздушное судно атаковало три позиции в районе Кунейтры. В результате двое сирийских военных получили легкие ранения. Кроме того, атака привела к небольшому лесному пожару.

Напомним, что принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совет Безопасности ООН в конце 1981 года принял резолюцию 497, согласно которой данная аннексия была признана недействительной.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по иранскому ядерному объекту супермощной бомбой.

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Источники: Интерфакс , ТАСС

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