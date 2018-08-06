Израиль опубликовал видео морских заграждений на границе с Сектором Газа

Израиль сооружает заграждения на суше и в море на границе с Сектором Газа для защиты от проникновения военизированных формирований палестинцев.

Глава Министерства обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье, 5 августа, опубликовал видео строительства в своем Twitter.

אנחנו ממשיכים בעבודות אינטסיביות להקמת המכשול היבשתי והימי סביב עזה. חמאס מאבד כל יום מהיכולות שלו לפגוע בישראל. נמשיך להגן על אזרחי ישראל כשצריך בעוצמה וכשצריך בחוכמה. pic.twitter.com/9fqasZiJLB — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 5 августа 2018 г.

По информации издания The Jerusalem Post, протяженность барьера в Средиземном море составит 200 метров, ширина — 50 метров, высота — 6 метров. В подводной части заграждение усилено колючей проволокой.

Возведение барьера, который будет иметь в себя три уровня, началось в мае и должно завершиться к концу года.

По словам Либермана, строительство сухопутного и морского барьера вокруг Газы лишит ХАМАС возможности атаковать Израиль. "Мы будем продолжать защищать израильтян силой и мудростью", — подчеркнул министр.

ХАМАС – палестинское исламское движение. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в Секторе Газы, которая является спорной территорией с Израилем. Добивается, в том числе через военное противостояние, ухода Израиля с оккупированных в 1967 году палестинских территорий.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал 35 террористических объектов на территории сектора Газа. Удары по сектору Газа Армия обороны Израиля наносит в ответ на запуск почти трех десятков ракет по южным районам еврейского государства с территории палестинского приморского анклава во вторник. Часть из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".

А перед этим истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака произведена в ответ на попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности в районе границы сектора с еврейским государством.