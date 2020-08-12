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Израиль ответил ХАМАСу после запуска шаров со взрывчаткой

12 августа, 05:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В результате в Израиле было зафиксировано несколько пожаров

Армия обороны Израиля нанесла удары по трем объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом со ссылкой на вооруженные силы сообщила газета Times of Israael

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В результате ударов были поражены военная база, подземная структура и наблюдательный пост ХАМАС.

Ранее во вторник Израиль принял решение закрыть до дальнейшего распоряжения грузовой переход на границе с сектором Газа "Керем-Шалом" в качестве ответной меры на запуск на израильскую территорию воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой, который возобновился после длительного перерыва на прошлой неделе. В результате в Израиле было зафиксировано несколько пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.

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ВВС Израиля уже дважды за этот месяц поразили объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой — 6 и 9 августа.

Ранее юг Израиля подвергся ракетному и минометному обстрелу из сектора Газа. В ответ израильские самолёты нанесли удары по объектам группировки ХАМАС.

Видео: Reuters
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Израиль ХАМАС стычка

Источник: ТАСС

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