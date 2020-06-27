Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Юг Израиля обстреляли ракетами: армия ответила "ХАМАСу"

27 июня, 01:58

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Истребители атаковали в Газе ракетный производственный цех ХАМАС

Юг Израиля подвергся ракетному и минометному обстрелу из сектора Газа. В ответ израильские самолёты нанесли удары по объектам группировки "ХАМАС".

Реклама

Об этом сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

"В ответ на два ракетных удара, нанесенных по Израилю, наши истребители атаковали в Газе ракетный производственный цех ХАМАС и объект, где производится оружие", — говорится в сообщении.

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории. Одна из ракет разорвалась в незаселенной местности, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

В тренде
ЕС готовится открыть внешние границы: Украина в "зеленом" списке – западные СМИ

Реклама

В предыдущие разы палестинские радикалы из сектора Газа выпускали по одной ракете по израильской территории 15 июня, 6 мая и 27 марта, в ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС. 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет. Тогда в ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.

Видео: t.me/milinfolive

Ранее сообщалось, что Израиль принял окончательное решение о частичной аннексии Западного берега реки Иордан, который вместе с сектором Газа считается территориями Палестины, ранее разорвавшей с Иерусалимом все отношения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль ракета Палестина обстрелы эскалация Ближний Восток

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видеоРоссия
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсменаДругие страны
Протесты в Беларуси завершились десятками задержаний
Протесты в Беларуси завершились десятками задержанийДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять