Юг Израиля обстреляли ракетами: армия ответила "ХАМАСу"

Юг Израиля подвергся ракетному и минометному обстрелу из сектора Газа. В ответ израильские самолёты нанесли удары по объектам группировки "ХАМАС".

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Об этом сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

"В ответ на два ракетных удара, нанесенных по Израилю, наши истребители атаковали в Газе ракетный производственный цех ХАМАС и объект, где производится оружие", — говорится в сообщении.

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории. Одна из ракет разорвалась в незаселенной местности, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

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В предыдущие разы палестинские радикалы из сектора Газа выпускали по одной ракете по израильской территории 15 июня, 6 мая и 27 марта, в ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС. 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет. Тогда в ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.

Видео: t.me/milinfolive

Ранее сообщалось, что Израиль принял окончательное решение о частичной аннексии Западного берега реки Иордан, который вместе с сектором Газа считается территориями Палестины, ранее разорвавшей с Иерусалимом все отношения.

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