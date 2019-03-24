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Израиль заявил, что Трамп признает их суверенитет над Голанскими высотами

Сегодня, 23:25

По словам Катца, Трамп подпишет указ завтра в Белом доме во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Фото: AFP
Израиль заявил, что Трамп признает их суверенитет над Голанскими высотами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7f6/9f1/5c97f69f163df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7f6/9f1/5c97f69f163df.jpg Другие страны По словам Катца, Трамп подпишет указ завтра в Белом доме во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет указ, признающий израильский суверенитет над Голанскими высотами.

Об этом написал в Twitter исполняющий обязанности министра иностранных дел Израэль Кац в Twitter.

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По словам Катца, Трамп подпишет указ завтра в Белом доме во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Завтра президент Трамп, в присутствии премьер-министра Нетаньяху, подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские связи ближе, чем когда-либо", - написал Кац.

Между тем, Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над этим районом. Ранее неизменность позиции Брюсселя подтвердил и представитель ЕС.

Ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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Тег Израиль, США, Трамп, Голанские высоты

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