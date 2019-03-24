Израиль заявил, что Трамп признает их суверенитет над Голанскими высотами
По словам Катца, Трамп подпишет указ завтра в Белом доме во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет указ, признающий израильский суверенитет над Голанскими высотами.
Об этом написал в Twitter исполняющий обязанности министра иностранных дел Израэль Кац в Twitter.
По словам Катца, Трамп подпишет указ завтра в Белом доме во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Завтра президент Трамп, в присутствии премьер-министра Нетаньяху, подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские связи ближе, чем когда-либо", - написал Кац.
Между тем, Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над этим районом. Ранее неизменность позиции Брюсселя подтвердил и представитель ЕС.
Ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.
Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
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