Израильский дрон-камикадзе "уничтожил" С-300: IAI показала видео
Israel Aerospace Industries потроллила Россию, представив свой новый боевой беспилотник Mini Harpy
Один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.
В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.
В пресс-службе компании сообщили, что данный беспилотник разработан на базе Harop и Harpy. Он весит 45 кг, из них 8 кг — это снаряд. Время его полета составляет два часа, а максимальная дальность – 100 км.
В IAI уточнили, что данное устройство предназначено для борьбы с различной вражеской техникой и, в частности, радиолокационными системами (РЛС). Дрон может запускаться с вертолетов, морских и наземных платформ, исследуя пространство, дожидаясь появления цели.
Кроме того, оператору транслируется соответствующее видео.
Напомним, ранее израильские военные продемонстрировали видео уничтожения переданного Ирану российской батареи "Панцирь С-1".
Кроме того, на данный момент уже экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупреждал, что его страна не может отказаться от операций в Сирии, несмотря на поставку этой стране российских зенитных ракетных систем С-300.
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