Израильский дрон-камикадзе "уничтожил" С-300: IAI показала видео

Israel Aerospace Industries потроллила Россию, представив свой новый боевой беспилотник Mini Harpy

Фото: Israel Aerospace Industries.

Израильский дрон-камикадзе "уничтожил" С-300: IAI показала видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ee9/fc9/5c6ee9fc9a3c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ee9/fc9/5c6ee9fc9a3c3.jpg 2019-02-25T05:50:00+02:00 Другие страны Israel Aerospace Industries потроллила Россию, представив свой новый боевой беспилотник Mini Harpy

Один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

В пресс-службе компании сообщили, что данный беспилотник разработан на базе Harop и Harpy. Он весит 45 кг, из них 8 кг — это снаряд. Время его полета составляет два часа, а максимальная дальность – 100 км.

В IAI уточнили, что данное устройство предназначено для борьбы с различной вражеской техникой и, в частности, радиолокационными системами (РЛС). Дрон может запускаться с вертолетов, морских и наземных платформ, исследуя пространство, дожидаясь появления цели.

Кроме того, оператору транслируется соответствующее видео.

Напомним, ранее израильские военные продемонстрировали видео уничтожения переданного Ирану российской батареи "Панцирь С-1".

Кроме того, на данный момент уже экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупреждал, что его страна не может отказаться от операций в Сирии, несмотря на поставку этой стране российских зенитных ракетных систем С-300.

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