Как израильская ракета в Сирии уничтожила российский "Панцирь": опубликовано видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала подробности удара по иранским объектам в Сирии.

"Сирийская атака батареи SA-22 (Панцирь С-1) утром после попытки обстрела с самолета", – сказано в сообщении ВВС Израиля.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ночь на 10 мая на территории Сирии в ответ на ракетный обстрел израильской территории были атакованы более 50 целей.

По официальным данным, среди них были: пять радаров сирийских ПВО систем С-200 (SA5), "С-75 Двина" (SA2), "Панцирь-С1" (SA22) и "Бук-М1-2" (SA17).

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Отмечается, что большинство ударов было нанесено по базам, штабам и разведывательным подразделениям группировки Эль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции. Среди объектов также под удар израильских ВВС попала иранская военная база к северу от Дамаска, склады вооружений в международном аэропорту Дамаска и другие объекты.

Также уничтожен автомобиль, с которого осуществлялись запуски ракет в сторону Израиля, что и повлекло ответную реакцию.

"Все израильские самолеты, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования", – подчеркнули военные.

По данным ЦАХАЛ, группировка Эль-Кудс для обстрела израильской территории использовала реактивную систему залпового огня Ураган советского производства.

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Ронен Манелис заявил, что израильское командование заранее предупредило российских коллег о массированном ударе по целям в Сирии в ответ на иранскую ракетную атаку.

Кроме того, в израильской армии опубликовали запись ликвидация иранской РСЗО "Ураган" в Сирии.

Официальный представитель ЦАХАЛа по работе с иностранными СМИ подполковник Йонатан Конрикус на брифинге подтвердил, что израильские военные с целью подготовки действовали в Сирии несколько недель.

"Это была широкомасштабная операция против значительных компонентов иранского присутствия – разведывательных, логистических, военных баз, складов, наблюдательных пунктов и много чего еще", – сказал он.

Подполковник назвал авиаудары одной из крупнейших израильских воздушных операций за последние годы и "точно самой крупной против иранских целей".

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В Израиле подчеркивают, что не заинтересованы в эскалации конфликта на своих северных границах и призывают Иран воздержаться от новых атак во избежание более мощного ответа.

Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В свою очередь "ответка" не заставила себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.

От удара израильской армии по силам Ирана в Сирию погибли 15 человек.

После массированного удара Ирана по позициям Израиля американцы выразили поддержку израильской армии в вопросе ответных действий.