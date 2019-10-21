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К берегам Японии приближаются два новых тайфуна

21 октября, 07:48

Один из них, по прогнозам, обрушится на страну уже 22 октября

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

К берегам Японии, в которой из-за ливней и наводнений погибли 80 человек, приближаются еще два новых тайфуна. Об этом сообщили в главном метеоуправлении страны.

В частности, уже двадцатый за сезон тайфун "Неогури" должен подойти к побережью юго-западнее от Токио уже утром 22 октября. Порывы ветра, по прогнозам, могут достигать 45 метров в секунду. Второй тайфун "Буалой" также подойдет с юга. Он обрушится на восточное побережье Японии чуть позже – в ночь на 26 октября. Скорость во время порывов ветра может достигнуть 50 метров в секунду.

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Напомним, новости "Сегодня" сообщали о катастрофических последствиях тайфуна "Хагибис" : по крайней мере 10 человек числятся пропавшими без вести, более 340 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

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Видео: Reuters

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Япония стихия тайфун приближение

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