К побережью Канады подбирается тропический шторм

Тропический шторм "Исаиас", сформировавшийся в Атлантическом океане, 5 августа, во вторник вечером или в среду может достигнуть Восточного побережья Канады. Об этом заявили в канадском центре по наблюдению за ураганами, – пишет ТАСС.

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Стихия принесет в атлантические провинции Канады проливные дожди, которые будут сопровождаться ветрами с порывами до 17 м/с.

Сейчас скорость ветра в пределах тропического шторма "Исаиас" составляет около 31,3 м/с. Он движется на север со скоростью 5,8 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Напомним, что вслед за ураганом "Ханна", из-за которого в американском штате Техас была объявлена чрезвычайная ситуация, на США опять надвигается климатическое бедствие – шторм "Исайя". Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Северной Каролине.

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На прошлой неделе "Исайя" уже прошелся по Доминиканской республике, Пуэрто-Рико и Гаити, оставив сотни тысяч человек без света, а также частично задел Багамские острова.

Видео: Reuters Видео: Reuters

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