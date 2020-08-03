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На США надвигается мощный ураган: Трамп объявил чрезвычайное положение

3 августа, 13:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Тропический шторм может уже к вечеру ударить по всему восточному побережью США

Вслед за ураганом "Ханна", из-за которого в американском штате Техас была объявлена чрезвычайная ситуация, на США опять надвигается климатическое бедствие – шторм "Исайя" (Isaias).

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В связи с этим, как сообщает Voice of America, 2 августа президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Северной Каролине. Днем ранее аналогичное объявление было сделано и в отношении штата Флорида.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, шторм движется вдоль восточного побережья страны, а его центр пока остается в океане.

В ночь на понедельник максимальная скорость ветра внутри шторма достигала 110 километров в час, и, как ожидается, к моменту выхода на сушу он сохранит статус сильного тропического шторма. Согласно прогнозам, это произойдет вечером 3 августа на границе штатов Северная и Южная Каролина.

Метеорологи предсказывают от 7 до 15 сантиметров осадков в Северной Каролине и других восточных штатах. На этом фоне чрезвычайное положение предоставит штатам дополнительное финансирование на устранение последствий непогоды.

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На прошлой неделе "Исайя" уже прошелся по Доминиканской республике, Пуэрто-Рико и Гаити, оставив сотни тысяч человек без света, а также частично задел Багамские острова.

Видео: Reuters Видео: Reuters

Напомним, в апреле на тихоокеанские Соломоновы острова и на острова государства Вануату обрушился ураган пятой, самой сильной, категории. Жертвами непогоды стали десятки человек.

А в марте больше 20 человек погибли и еще десятки пострадали из-за торнадо в американском штате Теннесси.

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США шторм чрезвычайное положение ураган Дональд Трамп Северная Каролина
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