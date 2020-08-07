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Как после ядерного взрыва: что происходит в Бейруте

7 августа, 01:51

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В эпицентре взрыва земля превратилась в лунный грунт

Взрыв, который произошел в порту Бейрута, повредил здания в дорогом районе, но не затронул стоящие рядом с портом яхты, – пишет ТАСС.

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Очень сильно пострадал Даун Таун — исторический и дорогой район Бейрута. Все магазины сейчас закрыты. Тротуары усеяны стеклами трехметровых витрин. Досталось и банкам. Район сейчас выглядит покинутым.

Местность выглядит как после ядерного взрыва – последствия взрыва аммиачной селитры выглядят ужасающе. Во-первых, потому что по поврежденным фасадам домов, покореженным автомобилям и сломанным деревьям четко видно, как распространялась ударная волна и как чудовищной силы она была.

Во-вторых, в эпицентре земля превратилась в лунный грунт. Один из стоявших поблизости кораблей скрутило в бараний рог. Три других завалило друг на друга. Склады порта раскидало и сожгло пожаром. Из контейнеров вывалилось содержимое: шапки, велосипеды, стаканчики для анализов и даже упаковки банок с пивом. В одну секунду огромный порт превратился в груды хлама.

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18 + Фото содержат сцены насилия и не рекомендуется для просмотра лицам возрастом меньше 18 лет, беременным и слишком чувствительным людям.

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Напомним, что, помимо масштабных разрушений, взрыв привел к гибели 137 человек и ранениям еще около 5 тысяч. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии. Больше об этом вы можете узнать в онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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взрыв бейрут

Источник: ТАСС

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