Как в нелепом кино: президент Туркменистана снова похвастался "умениями"

Гурбангулы Бердымухамедов на ходу попал в три мишени, держась за велосипед одной рукой

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: сайт Кремля

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, оказывается, умеет не только мастерски читать рэп про жеребенка, но и достаточно умело управляется с оружием.

Местное телевидение опубликовало ролик, на котором Туркменбаши едет на велосипеде и на ходу стреляет по мишеням, держась за руль одной рукой.

Несмотря на очевидные видеомонтаж и склейки, цель была трижды поражена в "яблочко".

Ролик завершается аплодисментами наблюдавших за "учениями" военных и торжествующим взмахом Бердымухамедова.

Напомним, что на одних лишь песнях и оружии туркменские пропагандисты не останавливаются – ранее стало известно, что Бердымухамедов "спроектировал" и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник. Позже он в качестве пилота, а его сын – в качестве штурмана, испытали собранный автомобиль на специальной трассе.

А несколько лет назад государственное телевидение Туркменистана опубликовало странный ролик, на котором президент рассекает на фоне современных районов Ашхабада. Он одет в спортивный костюм, в руках у него стек, им он подгоняет лошадь. Параллельно глава государства раздает распоряжения подчиненным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как в нелепом кино: президент Туркменистана снова похвастался "умениями"". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"